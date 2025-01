Polícia Civil do Pará prende membro de facção suspeito de homicídio no Maranhão

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu um homem na segunda-feira (27/1), por suspeita de realizar disparo ilegal de arma de fogo no Maranhão. A captura faz parte da operação “Fronteira”, desencadeada para localizar suspeitos que efetuaram disparos de arma de fogo na madrugada do mesmo dia, no bairro Jamel, que fica no município maranhense de Itinga. O suspeito em questão, apontado pela PCPA como membro de uma facção criminosa, já era procurado pela Justiça por homicídio.

Segundo a PC, Durante as investigações, um dos envolvidos foi identificado como estando possivelmente refugiado na Vila Bela Vista, em Dom Eliseu, na divisa entre o Pará e o Maranhão.

Diante disso, foi montada uma força-tarefa, e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis associados a uma facção criminosa, no Pará. Um dos suspeitos foi localizado no Maranhão.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. As investigações também revelaram que o preso já possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento em um homicídio.

“Durante a operação, constatou-se que o preso é réu em uma ação penal que tramita na Comarca de Itinga do Maranhão. Ele é acusado de ser o mandante de um homicídio ocorrido em 8 de janeiro de 2023, que vitimou Emanoel Mayck De Brito Pereira em um evento no Maranhão. A Polícia Civil do Pará reconhece a importância da integração entre as forças de segurança dos dois estados e continuará intensificando ações para combater o crime e reforçar a segurança nas áreas de fronteira”, afirmou o delegado Cristiano Nascimento, Superintendente Regional do Capim.

A operação “Fronteira” contou com o apoio das delegacias de Dom Eliseu e Itinga, além das Polícias Militares do Pará e do Maranhão.