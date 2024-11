​Polícia cumpre quatro mandados de prisão contra homem suspeito de crimes no Pará e Maranhão

A Polícia Civil do Pará cumpriu nesta quinta-feira (14) quatro mandados de prisão contra um único homem na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do estado. Os mandados, expedidos por crimes de estupro, roubo e receptação, são referentes a delitos cometidos tanto no Pará quanto no Maranhão.

Segundo a polícia, o caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo, em outubro deste ano, onde o homem aparece cometendo atos libidinosos diante de um adolescente na cidade de Marabá, também no sudeste paraense. A gravação viralizou nas redes sociais e levou a Polícia Civil a abrir um procedimento de investigação. No entanto, após o vídeo se tornar público, o homem fugiu.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o suspeito já possuía quatro mandados de prisão preventiva por outros crimes, entre eles estupro, roubo e receptação, em ambos os estados. Utilizando técnicas avançadas de investigação, as equipes conseguiram localizar o homem em Vila Gelado, uma área rural de Novo Repartimento, a cerca de 320 km de Marabá.

A operação para capturar o suspeito envolveu diversas unidades da Polícia Civil, incluindo o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), a Delegacia Especializada no Atendimento à ​Mulher (DEAM) de Tucuruí, a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Marabá, a Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, a 15ª Seccional de Tucuruí e a Delegacia de Novo Repartimento.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis.