PC prende 13 suspeitos de integrar facção criminosa em Barcarena

A Polícia Civil cumpriu 13 mandados de prisão contra suspeitos de integrar facções criminosas com atuação no município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém. A ação ocorreu durante a operação ‘Cara Crachá’, nos dias 23 e 24 de outubro. Conforme a PC, os presos são ocupantes dos mais diversos cargos e funções dentro dos grupos criminosos.

Os mandados foram cumpridos por meio da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). Os presos da operação possuem extensa ficha criminal e são apontados como os responsáveis por atos violentos no município de Barcarena. Um dos investigados, ocupa posição de destaque na facção, tendo o cargo de “Torre” do município de Curuçá. Este suspeito foi preso portando um revólver e seis munições, sendo autuado em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo.

“Esta operação intensifica o combate às facções criminosas atuantes nos municípios do interior do estado, locais onde os faccionados são responsáveis por coordenar extorsões a comerciantes e demais crimes violentos, como roubos, homicídios, além do tráfico de drogas”, explicou o delegado-geral, Walter Resende.

Material apreendido pela PC (Foto: Polícia Civil)

As diligências também resultaram na prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de um indivíduo de alta periculosidade apontado como autor de diversos roubos no município de Barcarena. Com ele, foi apreendida uma pistola Taurus, cal 380 e 52 munições.

A extensa ficha criminal dos presos comprova que a segregação cautelar dos investigados acarretará no aumento de segurança no município de Barcarena, nas vésperas de um grande evento cultural (Festival do Abacaxi).

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional onde permanecem à disposição da Justiça. “As investigações prosseguem para localizar e dar cumprimento aos mandados prisionais dos demais indiciados. Esta é mais uma operação policial exitosa efetuada pela unidade na identificação e prisão de faccionados ocupantes dos mais diversos cargos e funções em facções criminosas e de infratores de inúmeros delitos”, afirmou o delegado Juliano Corrêa.