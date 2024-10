Suposto membro de facção criminosa é preso no bairro da Marambaia, em Belém

Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa com atuação em diversos municípios paraenses foi preso nesta quinta-feira (17/10), no bairro da Marambaia, em Belém. A prisão é uma continuidade da operação “Cara Crachá”, feita pela Polícia Civil do Pará (PCPA).

O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, que foi expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após manifestação favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), órgão interno do Ministério Público do Estado (MPPA).

De acordo com as investigações da PCPA, a organização criminosa que o preso é suspeito de integrar é responsável por coordenar extorsão a comerciantes no Pará.

“Cara Crachá”

Nos últimos dias 9 e 10 de outubro, três pessoas foram presas em São Caetano de Odivelas, Igarapé-Açu e Moju, no nordeste do Estado, no âmbito da operação “Cara Crachá”. O trio era suspeito de atuar em uma facção criminosa.

Um dos suspeitos, reincidente no crime de tráfico de drogas, foi preso no município de Igarapé-Açu; uma mulher foi localizada em Moju e o terceiro envolvido foi capturado em São Caetano de Odivelas, pela equipe policial local.

Em 15 de maio deste ano, outro desdobramento da mesma ação policial resultou na captura de seis pessoas, todas suspeitas integrarem um grupo criminoso. Na ocasião, as prisões aconteceram em Bragança, Santa Izabel do Pará, São João de Pirabas e Salinópolis, e, também no estado de Santa Catarina.