Suspeito de atuar como conselheiro geral em organização criminosa é preso em Marituba

Um homem suspeito de ocupar o cargo de conselheiro geral em uma facção criminosa foi preso pela Polícia Civil no município de Marituba, Região Metropolitana de Belém. Conforme a PC, a ação ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (17), em um conjunto habitacional onde o suspeito possui residência.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), coordenada pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Além disso, contou com o apoio das equipes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). As investigações da PC apontam que o investigado, atualmente, teria um cargo de importância dentro da facção.

“As diligências que resultaram na prisão fazem parte de mais uma operação policial exitosa, voltada à identificação e prisão de faccionados ocupantes de cargos e funções de relevância na organização criminosa”, disse o delegado Fausto Bulcão, diretor da DRCO.