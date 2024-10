Foragido desde 2023, suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Belém

Policiais civis da Divisão de Homicídios de Belém, em operação conjunta com os agentes da Seccional Urbana de Santa Izabel do Pará, prenderam um homem que estava foragido desde março de 2023. O suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto: um pela comarca de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, por tentativa de feminicídio, e outro pela Vara Criminal de Santa Izabel, pelos crimes de perseguição e ameaça no contexto de violência doméstica. A prisão ocorreu na quarta-feira (30).

Ainda segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de ter cometido o primeiro crime em 2023, quando tentou matar uma mulher em Santa Catarina. Posteriormente, envolveu-se em novos crimes de violência doméstica contra outra vítima em Santa Izabel do Pará. Após as investigações, o homem foi localizado no bairro da Cabanagem, em Belém, onde se escondia.

O suspeito foi conduzido à Divisão de Homicídios para os procedimentos legais. E, em seguida, encaminhado ao Sistema Penitenciário Estadual, onde ficará à disposição da Justiça. “Mesmo após meses de fuga, não poupamos esforços para localizar e prender o indivíduo, que será responsabilizado pelos seus atos”, disse o delegado Maurício Pires, titular da Divisão de Homicídios.

