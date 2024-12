Sétimo suspeito de assalto a circo paraense é preso no Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, nesta segunda-feira (2), o sétimo suspeito de envolvimento no assalto a um circo paraense em turnê pelo interior do estado maranhense. O homem, apontado como o segundo na hierarquia do grupo criminoso, foi encontrado em uma residência na cidade de Central, localizada na Baixada Maranhense, onde o crime ocorreu.

Até o momento, a operação resultou na prisão de quatro adultos e na apreensão de três adolescentes. Um oitavo suspeito ainda está sendo procurado pelas autoridades, informou a Polícia Civil. No último sábado (30), um dos envolvidos se apresentou espontaneamente à delegacia de Cururupu, após negociação com a polícia.

Apreensão de adolescentes

Na sexta-feira (29), um adolescente de 17 anos foi detido na zona rural de Guimarães. Ele é suspeito de ser o autor do abuso contra uma artista circense durante o assalto. Segundo a polícia, o jovem foi levado de helicóptero para São Luís, onde prestou depoimento.

As investigações revelaram que o adolescente teria conduzido a vítima a um trailer, onde ocorreu o abuso, com a cobertura de outro jovem armado. Durante o ato, o cúmplice realizou disparos para o alto, aterrorizando ainda mais o local. Ambos os adolescentes estão sob custódia, informou a Polícia Civil do Maranhão.

O crime

Adolescente acusado de estuprar jovem foi de helicóptero para prestar depoimento (Divulgação PCMA)

O ataque aconteceu na noite do último dia 23 de novembro, cerca de 40 minutos após o encerramento da última apresentação do circo, por volta das 23h. A vítima foi abordada na frente de sua filha e levada para um local isolado.

Após o ocorrido, a artista circense recebeu atendimento médico em Pinheiro, onde iniciou tratamento preventivo contra infecções sexualmente transmissíveis e começou a ser acompanhada por uma equipe de apoio psicológico.

O circo, originário de Mãr do Rio, no Pará, estava realizando apresentações em várias cidades do interior do Maranhão. O episódio gerou comoção nacional pedindo por justiça, com a vítima se expondo em suas redes sociais ao relatar os abusos que sofreu.