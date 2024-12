Mais de 100 pessoas já foram presas pela PC em combate ao Comando Vermelho

Um total de 105 pessoas já foram presas pela Polícia Civil durante a operação “Cara Crachá”, que iniciou em 2023 e tem o objetivo de combater a organização criminosa “Comando Vermelho”, responsável por coordenar extorsão a comerciantes, a chamada “taxa do crime”. As prisões já foram realizadas em Belém, Ananindeua, Marituba, Icoaraci, Distrito de Outeiro, Tenoné, Igarapé-Miri, Salinópolis, Barcarena, Santarém e outros municípios.

Além do Pará, também foram realizadas prisões em estados como Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás, Santa Catarina e Paraná. A operação, que já está na 13ª fase, é comandada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC). Também segundo a polícia, até o momento, 146 pessoas foram indiciadas, com mais de 90% dos indiciados permanecendo presos e denunciados, em balanço divulgado nesta quarta-feira (4).

Segundo a PC, a taxa de condenação dos indiciados é de 100%, com o tempo médio entre a deflagração da operação e a sentença condenatória sendo inferior a um ano. Todos os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Mandados de prisão

Com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), a PC deflagrou, nos dias 23 e 24 de outubro, mais uma etapa da operação “Cara Crachá”. Nesta fase, a ação cumpriu 13 mandados de prisão contra membros de facções criminosas com atuação no município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém.

“Esta operação intensifica o combate às facções criminosas atuantes nos municípios do interior do estado, locais onde os faccionados são responsáveis por coordenar extorsões a comerciantes e demais crimes violentos, como roubos, homicídios, além do tráfico de drogas”, explica o delegado-geral, Walter Resende.

Os presos desta operação possuem extensa ficha criminal e são apontados como os responsáveis pela criminalidade violenta no município de Barcarena. Um dos investigados ocupa posição de destaque na facção, tendo o cargo de “Torre” do município de Curuçá. Este membro foi preso portando um revólver e 06 munições, sendo autuado em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo.

As diligências também resultaram na prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de um indivíduo de alta periculosidade apontado como autor de diversos roubos no município de Barcarena. Com ele, foi apreendida 01 pistola Taurus, cal 380 e 52 munições.