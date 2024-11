Liderança do Comando Vermelho, suspeito de expandir tráfico de drogas para o Pará é preso no RJ

Um homem apontado pela Polícia Civil como sendo uma das principais lideranças do Comando Vermelho de Minas Gerais foi preso no Rio de Janeiro. A ação, que contou com a participação da PC do Pará, ocorreu na manhã desta segunda-feira (11/11). Segundo as investigações policiais, o suspeito estava sendo monitorado após ter se aliado com lideranças de facção criminosa atuante no Pará e ter expandido as rotas do tráfico para o Norte do país.

A ação foi realizada através da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Durante a investigação foi realizada a troca de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais e com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

No último mês de outubro, os policiais da DRFC receberam informações da PCMG, que relatava que um homem de alta periculosidade, oriundo de Belo Horizonte, teria se aliado a faccionados da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ com atuação no Pará. “Após intenso trabalho de análise de dados de inteligência e diligências de campo realizado ao longo das últimas semanas, nossa equipe da DRFC, com o apoio de equipes da PCERJ, localizou e prendeu o alvo, em um restaurante na Barra da Tijuca, região nobre da capital carioca”, explicou o delegado-geral da PCPA, Walter Resende.

O preso estava hospedado em um hotel de luxo de frente para o mar, na Barra da Tijuca. Segundo as investigações, além de atuar como liderança do CV atuante na capital mineira, o preso também é apontado como o principal fornecedor de maconha na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi cumprido o mandado de prisão por sentença condenatória pelo crime de associação para o tráfico de drogas. No momento da prisão, o homem foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

A integrada pelas polícias civis dos três estados (PA/RJ/MG) é um importante marco no combate à expansão das facções criminosas para o Norte do país. “A prisão de uma das principais lideranças criminosas de Minas Gerais, representa um avanço na integração entre as Delegacias Especializadas responsáveis pela repressão a facções criminosas, demonstrando uma resposta interestadual para tal prática criminosa”, ressalta o diretor da DRCO, Fausto Bulcão.