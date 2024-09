Tapanã: criminosos colocam fogo em caminhão de empresa que não teria pago 'taxa do crime'

Na manhã deste sábado (28), criminosos atearam fogo em um caminhão da empresa Jurunense Home Center, na rodovia do Tapanã, em Belém. Segundo informações da empresa, o ataque foi realizado por dois homens que estavam em uma motocicleta, enquanto o motorista e o entregador realizavam uma entrega no momento do crime. Ninguém ficou ferido.

Em nota enviada à reportagem de O Liberal, a empresa confirmou o ocorrido e destacou que “nenhum colaborador se machucou ou se feriu” no incidente. A Jurunense informou que existe a suspeita que o ataque tenha sido realizado por uma facção criminosa que atua na área, devido à recusa da empresa em pagar a chamada “taxa do crime” para operar no bairro.

"Não podemos afirmar ainda isso, mas é o modus operandi de algumas facções que dominam a área, inclusive já tivemos outras empresas da área que tiveram situações semelhantes”, disse Renan Bittencourt, gerente de Marketing e Experiência do Cliente da empresa.

A empresa informou ainda que está avaliando os prejuízos, estimados inicialmente em torno de R$ 100 mil, e que está tomando medidas para aumentar a segurança. “Estamos apurando os fatos ocorridos e tomando as medidas cabíveis para nos protegermos cada vez mais da insegurança na Região Metropolitana”, afirmou em nota.

Questionada sobre a continuidade das operações na região, a empresa garantiu que seguirá atuando no local. “Sem dúvida. Não podemos nos deixar render por situações como essa. Viraremos o jogo e continuaremos firmes”, afirmou Bittencourt.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, mas, até o momento, aguarda um retorno das autoridades para mais informações sobre o caso. Até o momento, ninguém assumiu a autoria do crime.