Polícia

Polícia

Polícia Civil investiga ‘coach financeiro’ por suposto estelionato em Belém

Cerca de 14 pessoas procuraram a delegacia do consumidor para denunciar o caso

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de estelionato em Belém. Nesta terça-feira (2/9), em entrevista ao O Liberal, denunciantes relataram que o suspeito atuava como ‘coach financeiro’ e teria arrecadado valores com a promessa de investimento e lucro. No entanto, não houve rentabilidade ou devolução do dinheiro aplicado. “O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia do Consumidor”, comunicou a PC.

De acordo com os denunciantes, que não quiseram ser identificados, cerca de 14 pessoas procuraram a Polícia Civil para denunciar o caso. “Ele fazia cédula de crédito bancário e prometia o retorno dos juros de até 3%. O investimento era na empresa dele e ele já fazia isso há mais de três anos. Um rapaz que captava dinheiro em uma firma de investimento financeiro foi quem nos indicou esse coach. No início ele até pagava, mas depois parou e só ficava dizendo que ia pagar, mas não retornava o dinheiro”, contou um denunciante.

Segundo o relato, o coach teria gasto os valores investidos pelas pessoas em benefícios próprios. “Depois nós descobrimos que ele gastou o dinheiro que mandamos. Era uma espécie de pirâmide. As pessoas entravam e investiam dinheiro, aí ele usava uma parte para pagar os 3% de juros de quem já estava há mais tempo e gastava o restante. Só que depois ele não conseguiu mais manter o esquema, a ‘bomba estourou’ e ele não pagou mais. Nós verificamos que ele ainda ganhou cerca de cinco milhões com isso”, disse um dos denunciantes.

No boletim de ocorrência, consta que o coach afirmou que realizaria o pagamento em 12 parcelas com lucro de 2,5% a 3%. Ao final, seriam devolvidos o investimento e os juros (lucros). Algumas parcelas dos lucros foram pagas, mas o valor investido não. De acordo com os denunciantes, algumas pessoas ainda eram ameaçadas pelo suspeito. “Quando íamos tentar falar, ele ainda dizia que ia nos processar, nos ameaçava com isso. Dizia que ia alegar que estávamos fazendo agiotagem, sendo que ele não devolveu nosso investimento. Ele afirmou que não ia acontecer nada com ele”, encerrou uma das pessoas que fez o B.O.

As investigações da PC continuam para apurar as denúncias realizadas. 

Polícia
.
