Polícia

Polícia

Golpe com QR Code em patinetes elétricos é registrado em Belém

Empresa alerta que pagamentos só devem ser feitos dentro do aplicativo oficial

Dilson Pimentel
fonte

Empresa alerta usuários sobre golpe do QR Code nos patinetes elétricos (Foto: Jader Paes/Agência Belém)

Circularam em Belém relatos sobre um golpe envolvendo o uso de patinetes elétricos. Segundo informações apuradas, criminosos estariam colando novos QR Codes sobre os originais dos equipamentos. Com a fraude, o valor pago pelos usuários não é destinado à empresa responsável pelo serviço, mas sim aos golpistas.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a empresa que administra os patinetes confirmou o problema. “Estamos tomando as devidas providências. Nossa equipe já checou todos os patinetes e estamos alertando a população sobre o golpe. Outras medidas também estão sendo adotadas. Ressaltamos que os pagamentos são realizados exclusivamente dentro da plataforma do aplicativo”, informou a empresa.

Foi um funcionário da empresa que viu esse QR Codes falsos nos patinetes. “Fomos nós que divulgamos esta informação para alertar os usuários. Fomos os primeiros a saber”, informou a empresa. Ainda segundo a empresa, esse problema foi detectado na praça Batista Campos. “Sempre tem um funcionário perto do patinete. O cliente colocou o QR Code e mostrou que estava dando erro. Tinha direcionado para outra conta. O funcionário fiscalizou todos os patinetes e começou a arrancar os QR Code que tinham sido colados por cima”, informou.

A orientação é que os usuários não utilizem QR Codes colados sobre o original e sempre realizem os pagamentos apenas pelo aplicativo oficial. “A nossa forma de pagamento nunca é para o QR Code. É importante a gente alertar a população que o pagamento sempre é dentro do aplicativo, via Pix ou cartão de crédito. Não tem pagamento para alguém que está lá perto pedir o pagamento ou algum QR Code”, afirmou.

O projeto-piloto dos patinetes elétricos na cidade é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desoneração e Parcerias, e a empresa JET Brasil. O projeto experimental tem duração inicial de 180 dias (seis meses), período em que será possível avaliar a adaptação do serviço às particularidades do trânsito da cidade.

Tire suas dúvidas sobre o uso dos patinetes elétricos em Belém

Pergunta: Como ter acesso aos patinetes elétricos?

Resposta: Para utilizar os patinetes, é importante que o usuário baixe o aplicativo JET, disponível para aparelhos Android e iOS; faça um cadastro; localize os pontos de retirada mais próximo; confira e aceite as regras de uso e as formas de pagamento, conforme solicitado.

Pergunta: Como escolher o patinete ideal para locação?

Resposta: Os patinetes são movidos à bateria. O ideal é escolher um patinete que esteja com a bateria acima de 20%. No painel do transporte é possível observar quanto de bateria o veículo tem no momento.

Pergunta: Nunca andei de patinete, vou conseguir utilizá-lo?

Resposta: Sim. Sempre nos pontos de patinetes haverá um instrutor para orientar as pessoas e ajudar a como utilizá-los.

Pergunta: E se acabar a bateria no momento em que estou utilizando o patinete, antes de chegar no próximo ponto de entrega?

Resposta: A orientação é não levar o patinete por meio de outro veículo até o próximo ponto de estacionamento. E, sim, estacionar em um local na calçada que não atrapalhe a via pública, que a equipe técnica da JET irá recolher.

Pergunta: Pode deixar o patinete dentro do Parque da Cidade após utilizá-lo?

Resposta: Não. A orientação é não deixar o patinete dentro do Parque da Cidade, tendo em vista que o espaço tem horários de funcionamento e isso pode inviabilizar as equipes técnicas da JET de fazer a retirada do veículo de dentro do local.

Pergunta: Precisa avisar, por meio do aplicativo, que deixei o patinete fora da próxima estação?

Resposta: Não precisa. Cada patinete tem um localizador. A equipe técnica responsável monitora o deslocamento de todos os patinetes elétricos no momento em que eles não estão mais no estacionamento (os pontos de parada). Terminou o uso, basta deixar o patinete acomodado em um local da via de forma segura que ele será recolhido.

Fonte: Prefeitura de Belém

 

