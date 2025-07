Corpos carbonizados de três homens são encontrados na zona rural de Itupiranga (PA)

Os corpos carbonizados de três homens foram encontrados, no sábado (19), nas proximidades da região da Vila Boa Esperança, na zona rural do Município de Itupiranga, no sudeste do Estado do Pará. Os cadáveres com sinais de tortura estavam juntos a uma caminhonete incendiada. As vítimas foram mortas a tiros antes de terem seus corpos queimados.

De acordo com as primeiras informações sobre esse caso, duas das vítimas se chamavam "Leandro" e "Wanderley". Um dos corpos foi encontrado totalmente queimado na carroceria do veículo consumido pelo fogo. Os outros dois corpos tiveram partes da estrutura corporal destruídas pelas chamas. Pelos indícios do crime, tudo leva a crer se tratar e uma execução. Somente um dos corpos das vítimas teria sido reclamado por familiares.

Dois homens eram moradores da Vila Panelinha, na regiã do Rio Preto. Eles estariam envolvidos em ocupações de fazendas na área. No entanto, essas informações não foram confirmadas pela Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) de Marabá.

A Polícia Civil abrirá um inquérito policial para investigar a autoria e motivação para a execução dos três indivíduos. Os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, na madrugada deste domingo (20), para realização de perícia médica.