Homem é morto a tiros em praça no bairro da Marambaia, em Belém

Um homem identificado como José Humberto Lemos Veloso, mais conhecido como ‘Betinho’, foi morto a tiros na noite de sábado (19), no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo as informações iniciais, a vítima estava em uma praça na Rua da Mata quando foi alvejada por dois homens que chegaram de moto. O caso é apurado pela Polícia Civil.

"A Polícia Civil informa que o homicídio que vitimou José Humberto Lemos Veloso, na noite deste sábado (19), é investigado na Seccional Urbana da Marambaia. Diligências seguem para identificar e localizar os suspeitos do crime. Testemunhas serão ouvidas no decorrer da investigação", comunicou.

O crime teria ocorrido por volta de 22h50. Os relatos preliminares são de que a vítima conversava no local e não teria percebido a aproximação da dupla de executores. O garupa da moto desceu do veículo, se aproximou de José Humberto e fez os disparos. Não houve chances de socorrer a vítima.

Moradores do local acionaram a Polícia Militar, que realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil. Ainda segundo os relatos preliminares, testemunhas relataram que a vítima seria uma pessoa conhecida na área. Não há informações oficiais sobre qual seria a motivação para o crime. Os executores fugiram após o crime. A Polícia Científica realizou a perícia no corpo e a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal.