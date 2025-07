Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas mortas na estrada de Mosqueiro

Duas pessoas ainda não identificadas morreram em um grave acidente registrado na estrada do distrito de Mosqueiro, em Belém, na madrugada deste domingo (20). Segundo as informações iniciais, a motocicleta em que as vítimas estavam colidiu com um carro de passeio. O homem e a mulher que ocupavam a moto morreram na hora.

Os relatos preliminares são de que o acidente foi registrado por volta de 3h30, na PA-391. Ainda segundo as informações iniciais, testemunhas teriam relatado que o condutor da moto teria tentado fazer uma ultrapassagem, mas colidiu com o automóvel que trafegava no sentido contrário. O condutor da moto foi arremessado, mas caiu na pista. Já a mulher que estava na garupa caiu na margem da via, em uma área de mata. Não há informações sobre o condutor do carro de passeio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o local onde o acidente ocorreu. A moto em que as vítimas estavam ficou completamente destruída. O impacto foi tão grande que o tanque do veículo foi arrancado na colisão. O carro de passeio também teve a parte frontal amassada. Pessoas que passavam pelo local acionaram uma viatura da Polícia Militar. Os agentes realizaram o isolamento da área e auxiliaram na sinalização do local, para evitar outros acidentes. Por volta de 6h da manhã, viaturas do Detran ainda estavam no local controlando o trânsito, pois os veículos envolvidos no acidente ainda estavam na pista.

Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) confirmou o acidnete com óbito após a colisão. "A batida aconteceu por volta das 03h30 da manhã deste domingo, 20, na estrada de Mosqueiro. Agentes do Detran estiveram no local para orientar os condutores", comunicou.

A Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Santa Bárbara investiga as causas do acidente entre a motocicleta e um carro de passeio. "O motorista do carro prestou socorro às vítimas e foi ouvido pela autoridade policial. Os veículos foram encaminhados para perícia".