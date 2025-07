Foragido é preso em Santarém e primo também acaba detido por tentar escondê-lo

Natanael dos Santos Silva, foragido da Justiça, e o primo dele, Maxel dos Santos Ribeiro, foram presos na tarde deste domingo (20) em Santarém. Natanael foi localizado escondido dentro de casa, no bairro Amparo, após denúncia de que estava circulando em via pública. Já Maxel foi preso por tentar impedir a entrada da polícia e mentir dizendo que o primo não estava no local.

Natanael tinha um mandado de recaptura em aberto e uma ficha criminal com passagens por roubo, tráfico de drogas e violência doméstica. Durante a abordagem, o primo do foragido, Maxel, mentiu sobre a permanência do outro suspeito no local.

Por isso, também foi preso e vai responder por favorecimento pessoal. Natanael foi encontrado escondido debaixo da cama, durante buscas feitas pela Polícia Militar na residência.

Os dois foram levados para a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde o caso está sendo investigado.