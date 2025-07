‘Layon’ é morto a facadas em via pública do Paar, em Ananindeua

Um homem identificado como Leonardo Layan Gonçalves de Melo, mais conhecido como ‘Layon’, foi morto esfaqueado na manhã deste domingo (10), em Ananindeua. Segundo as informações iniciais, a vítima foi morta na avenida Rio Madeira, no Paar, próximo a uma escola. Não há informações sobre o autor do crime. A Polícia Civil apura o homicídio.

“O crime será investigado pela Delegacia do Paar. Diligências seguem para identificação do autor do homicídio. Perícias foram solicitadas para completar a apuração dos fatos”, comunicou.

De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), moradores da área acionaram uma viatura da Polícia Militar por volta de 6h30 para verificar a situação. Os agentes foram ao local e encontraram o homem caído no meio da rua, com as lesões feitas por arma branca pelo corpo.

O suspeito do crime não estava no local e as pessoas da área não souberam informar a identidade ou características dele. Além disso, também não souberam apontar às autoridades qual seria a motivação para o esfaqueamento. A Polícia Científica esteve na área e realizou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal.