Homem é preso pela PM ao tentar fraudar concurso público da Guarda Civil Municipal de Marituba

Um homem identificado como Lucas Pantoja, de 23 anos, foi preso na manhã deste domingo (20/7), no bairro da Terra Firme, em Belém, por suspeita de tentar fraudar o concurso público da Guarda Civil Municipal de Marituba. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi pego com ponto eletrônico ao ser fiscalizado no detector de metais.

O 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), responsável pelo policiamento na área, realizava rondas nos locais de prova para verificar o andamento do concurso quando soube do caso. Com isso, os militares localizaram Lucas e deram voz de prisão a ele.

Com o suspeito, a PM encontrou dois celulares. Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (Deof), junto com Lucas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou uma nota da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Punição

O Código Penal Brasileiro estabelece punição de um a quatro anos de reclusão para quem utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si mesmo ou outra pessoa, ou de comprometer a credibilidade do concurso público.