Mulher desaparecida é encontrada morta em Capitão Poço; polícia prende ex-companheiro

Antonia Keli Campos de Matos, de 32 anos, foi encontrada morta neste domingo (20/7), em uma área de mata em Capitão Poço, região nordeste do Pará. A Polícia Militar havia recebido a denúncia no sábado (19/7) de que ela tinha sido levada de casa, que fica no bairro Eurico Siqueiro, pelo ex-companheiro, Francisco Angelo Coutinho de Sousa, 27. O principal suspeito foi preso.

Desde que a PM soube do caso, realizou buscas para encontrar a mulher. Por volta das 21h do mesmo dia em que Antônia havia sido raptada, os militares receberam denúncias anônimas de que Francisco estava rondando uma casa na Vila de São Francisco. Com isso, os agentes foram até o local e encontraram uma faca enterrada em uma construção que pertencia ao suspeito. Por conta das fortes chuvas que atingiram o município, as buscas foram suspensas.

Na manhã seguinte, a Polícia Militar retornou ao local, antes do começo da tarde, encontrou o corpo de Antônia envolto em uma lona preta e coberto de folhas, apenas com os pés e uma sandália à mostra. Conforme as autoridades, o cadáver da vítima estava a cerca de uns 300 metros de onde a faca havia sido localizada na noite anterior.

Logo depois, a polícia recebeu informações de que o suspeito estaria escondido em um terreno baldio perto de um hospital abandonado. Os agentes foram até o endereço e localizaram Francisco deitado próximo a uma bananeira. Com ele, a PM achou uma mochila contendo roupas.

Por conta da revolta da população com a morte de Antônia e a possibilidade de linchamento, Francisco foi levado até uma unidade policial em Capanema, município vizinho, para os procedimentos cabíveis.

Até o momento, as circunstâncias da morte da vítima não foram divulgadas. Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.