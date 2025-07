Ônibus pega fogo em estrada entre Rurópolis e Itaituba neste domingo; ninguém se feriu

Um ônibus da empresa pegou fogo neste domingo (20), enquanto trafegava pela rodovia BR-163/230, entre os municípios de Rurópolis e Itaituba, no sudoeste paraense. O incêndio foi registrado por passageiros que estavam a bordo no momento do ocorrido.

De acordo com informações do portal Giro, a empresa informou, por meio de nota oficial, que todos os ocupantes conseguiram sair com segurança e não houve feridos. Uma equipe de apoio foi acionada para prestar assistência aos passageiros.

A empresa destacou ainda que as causas do incêndio estão sendo investigadas, com o apoio dos órgãos competentes, e reafirmou seu compromisso com a segurança dos usuários, ressaltando que a frota passa por manutenção regular.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo completamente tomado pelas chamas. Outros veículos também permaneceram parados na rodovia após o incidente.A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.