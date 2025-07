Colisão entre carreta e motocicleta termina com morte de homem em Itaituba

Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um homem na madrugada de domingo (20/7), na BR-163, no distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, região sudoeste do Pará. A colisão envolveu uma carreta e uma motocicleta e resultou na morte do condutor da moto, identificado como Maelson Macedo dos Santos.

Segundo o Portal Giro, a vítima morreu ainda no local do sinistro. Até agora, as circunstâncias do episódio não foram esclarecidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.