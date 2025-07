Barco com 200 quilos de peixe afunda próximo ao Ver-o-Peso e deixa uma pessoa ferida

Um barco carregado com 200 quilos de peixe afundou na na área conhecida como pedra do peixe, nas proximidades do mercado do Ver-o-Peso, em Belém, na manhã desta terça-feira (22). O caso foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

O incidente ocorreu enquanto o barco estava ancorado e, até então, a causa não foi oficialmente confirmada. Ainda de acordo com os relatos iniciais, o barco também continha diversos itens de pesca. A carga de pescado que tinha no barco foi retirada antes que fosse perdida.

VEJA MAIS



Uma pessoa sofreu ferimentos leves durante o ocorrido. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para prestar atendimento e apurar as circunstâncias do acidente.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que ao chegar no local, não foi possível realizar o esgotamento devido à maré alta. “A guarnição realizou as orientações devidas ao proprietário do barco”, completa o comunicado da corporação.