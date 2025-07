Pescador sofre acidente dentro de barco em Salinas e é resgatado a mais de 20 km de distância

Um pescador com ferimentos graves, a 20 milhas náuticas da costa de Salinas, região onde ainda se consegue avistar a terra firme, foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). Ele foi levado para o Hospital Regional de Salinópolis, e está se recuperando.

O resgate ocorreu na sexta-feira (18). O pescador sofreu um acidente com o sistema de içamento da rede de pesca, dentro da embarcação dele. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado em Salinas, foi acionado.

Nove agentes participaram da ação, no helicóptero e em um flexboat. Segundo as primeiras informações, ele apresentava suspeita de fratura em um dos braços e um corte profundo na cabeça.

Pescador é carregado até a aeronave do Graesp que o levou para o Hospital Regional de Salinas, onde ele se recupera (Foto: Divulgação / Agência Pará)

Comandante do 13° GBM, major Rodrigo Vale, destacou o empenho dos agentes de segurança."Treinamento, coragem e preparo se encontram numa operação complexa, onde cada segundo pode definir o destino de uma vida”, disse ele.

"A nossa operação ocorreu em três momentos distintos: tentativa de comunicação marítima com embarcação, sobrevoo de reconhecimento e resgate da vitima”, informou.

O oficial também informou que as condições da maré também favoreceram a aproximação da embarcação da cidade. A vítima foi levada até a praia no flexboat do Corpo de Bombeiros, e na aeronave do Graesp seguiu para o quartel da corporação, e de lá para o Hospital Regional.

O comandante da aeronave, coronel PM George Auad, destacou o trabalho integrado bem-sucedido. “A ação reforça a importância da integração entre as forças de segurança e de salvamento, para preservar vidas em situações de risco extremo”, acrescentou.