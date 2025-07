Marajó registra acidente entre rabeta e barco neste sábado (19). Uma pessoa teria ficado ferida.

Um acidente entre duas embarcações teria deixado uma pessoa ferida e duas outras desaparecidas, na manhã deste sábado (19), na zona rural de Portel, na Ilha do Marajó. Não há notícias sobre as circunstâncias do ocorrido. O Grupo Liberal solicitou informações para a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros do Pará e aguarda retorno.

De acordo com portal de notícias da região marajoara, o acidente aconteceu no rio Pacajá, envolvendo duas irmãs e um adolescente de 13 anos, filho de uma delas. O grupo viajava em uma rabeta, pequena embarcação conduzida manualmente, com a ajuda de um bastão que determina as direções.

A rabeta teria colidido com um barco de médio porte, as três pessoas caíram n'água. A informação é de que somente uma das mulheres teria sido resgatada.