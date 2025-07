Dois homens são presos por tráfico de drogas e associação criminosa em hotel em Anajás

Dois homens foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, última na segunda-feira (21), em Anajás, região do Arquipélago do Marajó, no Pará. A ação teve início após as equipes policiais tomarem conhecimento que um foragido da Justiça - por supostamente integrar facção criminosa - estaria na região e que foi visto com outras quatro pessoas entrando em um hotel.

Com isso, os policiais civis iniciaram observaram a movimentação no local para apurar as informações do caso. De acordo com a PC, dando continuidade nas buscas, as polícias Civil e Militar entraram no estabelecimento e avistaram um dos homens que estava com o foragido momento antes. Ele estava acompanhado de outro sujeito.

Na operação, foram encontradas materiais similar a oxi, uma pedra de substância análoga a cocaína e uma porção de um material similar a maconha. Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Todos os materiais foram apreendidos.

Posteriormente, foi identificado que um dos presos teria dado nome falso aos policiais. Durante a busca de dados, foi encontrado seu verdadeiro nome e verificou-se que consta contra ele um mandado de prisão em aberto por latrocínio ocorrido em Marituba. A dupla encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

O outro homem, que é foragido da Justiça, ainda está com endereço incerto, de acordo com a polícia. As equipes policiais continuam as investigações sobre o caso com o intuito de localizá-lo e prendê-lo.