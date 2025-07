Seis pessoas ficam feridas em acidente envolvendo caminhão e caminhonete em Castanhal

Seis pessoas ficaram feridas após um acidente entre uma caminhonete e um caminhão na noite do último domingo (20), em Castanhal, no nordeste paraense. O caso ocorreu por volta das 22h na altura do km 59 da rodovia BR-316, nas proximidades de uma faculdade particular.

Entre as vítimas, duas pessoas tiveram lesões graves e quatro ferimentos leves. Todos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Após o acidente, o veículo menor capotou. Algumas pessoas que estavam no entorno do acidente tentaram retirar as vítimas que estavam no carro.

Informações iniciais apontam que os veículos se chocaram lateralmente. No entanto, as circunstâncias do acidente ainda não foram confirmadas. Ainda de acordo com relatos preliminares, não houve mortos.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros às vítimas e, em seguida, as encaminhou para atendimento médico na UPA. O estado de saúde dos feridos não foi confirmado até o inicio da tarde desta segunda-feira (21).