Homem é morto a tiros em Quatro Bocas

Anderson dos Santos Lopes, de 29 anos, foi morto a tiros no começo da manhã desta segunda-feira (21/7), no bairro da Serraria, em Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

A Polícia Militar foi acionada ao caso por volta das 6h40 depois de receber uma ligação informando que um homem havia sido morto na rua Benedito Santana Brava. Uma guarnição do 48º Batalhão se deslocou até o local e confirmou o homicídio.

Para a PM, a companheira de Anderson, Suzane Borges, disse que ele estava há dois dias bebendo em um festival na região e depois soube da morte. Apesar de não terem dado detalhes aos agentes com relação à dinâmica do crime ou características do autor dos disparos, moradores relataram que ele tinha sido morto a tiros.

A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar, que comunicou a Polícia Civil sobre o ocorrido. Até agora, nenhuma pessoa foi presa por envolvimento no assassinato de Anderson. A PM e a PC seguem atrás de pistas para localizar os envolvidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.