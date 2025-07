Engavetamento deixa dois feridos e provoca congestionamento na BR-316, em Santa Maria do Pará

Um acidente envolvendo quatro veículos que seguiam no sentido Salinas - Belém foi registrado na rodovia BR-316, nas proximidades da entrada do Jeju, em Santa Maria do Pará, no nordeste paraense, na manhã desta segunda-feira (21).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas com lesões leves foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Não houve mortos.

Além de uma guarnição da PRF, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender as vítimas. Até a tarde desta segunda, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos.

No trecho, após o acidente, um longo congestionamento se formou. A PRF informou, por volta das 12h12, que o tráfego estava fluindo apenas por uma faixa da rodovia. Conforme informações preliminares, o congestionamento chegou até em torno da rotatória para ir para Salinas.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Os veículos envolvidos no acidente ficaram bastante danificados, como mostram imagens que circulam nas redes sociais.