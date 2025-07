Jovem é esfaqueado em tentativa de homicídio em Bagre; suspeito é preso

Um jovem de 22 anos foi esfaqueado e precisou ser hospitalizado após uma tentativa de homicídio no município de Bagre, no Marajó. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (21), durante uma briga no bairro do Bitolândia. O suspeito foi preso após rondas da Polícia Militar nas proximidades do hospital onde a vítima foi internada.

Segundo as informações policiais, a guarnição da PM foi acionada por volta de 2h30. Eles receberam a informação de que um homem esfaqueado na região da perna havia dado entrada no hospital municipal de Bagre após se envolver em uma briga. Devido à gravidade das lesões, ele foi encaminhado ao hospital regional de Breves.

Os agentes receberam relatos de testemunhas sobre a identificação do suspeito do esfaqueamento. Após a denúncia, a viatura fez buscas pelo homem. As informações policiais são de que o suspeito foi detido em via pública, próximo ao hospital. Ainda segundo a PM, os funcionários da unidade informaram que o suspeito tinha o intuito de entrar na unidade de emergência para “continuar com o plano de ceifar a vida do seu desafeto”. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades durante a investigação. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, onde passaria pelos procedimentos legais cabíveis.