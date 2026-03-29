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Polícia

Polícia Civil fiscaliza estabelecimentos de Icoaraci em nova fase da Operação 'Área Segura'

Planejamento da operação é baseado no mapeamento prévio de áreas consideradas sensíveis

O Liberal
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Operação “Área Segura” segue em outros bairros de Belém e demais municípios que integram a Região Metropolitana (Divulgação / Polícia Civil)

A Polícia Civil deflagrou, neste sábado (28), uma nova fase da operação “Área Segura” no distrito de Icoaraci, em Belém. A ação policial, que contou com o apoio de 41 policiais civis, tem como objetivo principal garantir maior segurança à população local e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos e pontos comerciais.

Participaram da operação agentes do Gabinete do Delegado-Geral da Polícia Civil (PC), da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA), do Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

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A Polícia Civil informou que a operação seguirá em outros bairros da capital e nos municípios da Região Metropolitana de Belém. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de anonimato.

Raimundo Benassuly, delegado-geral da Polícia Civil do Pará (PCPA), afirma que as incursões e fiscalizações reforçam a presença policial em Belém e Região Metropolitana. “Além de investigar denúncias relacionadas a ilícitos, a operação garante repressão qualificada à criminalidade e é uma forma estratégica na preservação da ordem pública”, disse. 

O delegado Rogério Morais, titular da DPM, explica que o planejamento da operação é baseado no mapeamento prévio de áreas consideradas sensíveis. Foram utilizados dados estatísticos, registros policiais e informações da inteligência. "É um trabalho contínuo e integrado de várias áreas de atuação da PC, que visa identificar pontos da área que permitam o direcionamento eficiente da ação policial”, finalizou o diretor. 

Fiscalização e prevenção de violações

As fiscalizações foram conduzidas pela DPA, que vistoriou estabelecimentos e verificou alvarás de funcionamento e a regularidade comercial. A DAV, por sua vez, realizou abordagens para prevenir possíveis violações de direitos de mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Abordagens táticas e monitoramentos em locais estratégicos do bairro também foram realizados.

Em uma das fiscalizações, uma arena com a presença de crianças foi localizada. Pelo horário, os menores deveriam estar em suas residências ou acompanhados de seus responsáveis legais. A DAV foi acionada, realizando um trabalho preventivo de orientação a pais e responsáveis pelo estabelecimento. No local, adultos consumiam bebida alcoólica, tornando o ambiente impróprio para a permanência de crianças e adolescentes.

Para o delegado Jivago Ferreira, titular da Seccional de Icoaraci, a operação é fundamental para inibir a criminalidade local. “Esse tipo de ação estratégica não só coíbe ilícitos e desarticula ações criminosas”, ressaltou, “mas também reitera a presença policial e o trabalho que desenvolvemos diariamente para garantir a segurança da população que reside em Icoaraci”.

A operação “Área Segura” segue em outros bairros de Belém e demais municípios que integram a Região Metropolitana. A Polícia Civil reforça que qualquer denúncia sobre pontos irregulares pode ser feita através do número 181, pelo Disque-Denúncia. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.

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