Operação​ prende​ suspeitos de roubo majorado​ em Marituba e Santa Catarina

A quarta fase da operação “Área Segura”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (7) em Marituba, resultou na prisão de dois homens investigados por crimes de roubo majorado. A ação ocorreu no início da manhã e também no período da noite, reunindo equipes de diversas diretorias especializadas.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Marituba. Um dos presos foi capturado no próprio município por agentes do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), vinculado à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). O outro foi localizado em Florianópolis (SC), com apoio da Polícia Civil catarinense.

As investigações da Seccional de Marituba apontaram o segundo suspeito como envolvido em crimes cometidos nos municípios de Benevides e Marituba. “Uma delas [das pessoas] foi capturada em Marituba por policiais civis do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), vinculado à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). A outra prisão ocorreu em Florianópolis (SC), onde o investigado foi localizado com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e em decorrência das investigações conduzidas pela Seccional de Marituba, e o mandado de prisão preventiva foi expedido com base nos levantamentos que apontaram o suspeito como envolvido em crimes nos municípios de Benevides e Marituba”, destacou o gestor da PCPA, Raimundo Benassuly.

Além das prisões, a operação contou com fiscalizações da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) em mais de dez estabelecimentos comerciais, resultando no fechamento de cinco deles por funcionamento irregular. Houve ainda ações da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), que realizou abordagens para identificar possíveis violações de direitos, e atividades ostensivas em pontos críticos mapeados a partir de dados de inteligência.

“A operação acontece de forma continuada e tem como objetivo dar mais tranquilidade à população do município, mostrando a presença da polícia que une esforços para combater crimes, investigar denúncias relacionadas à prática de ilícitos penais, além de desenvolver medidas de caráter preventivo, com foco na repressão qualificada à criminalidade e na garantia da ordem pública”, explicou o delegado Temmer Khayat, delegado-geral adjunto da PCPA e coordenador da operação.

A Polícia Civil informou que a operação seguirá em outros bairros da capital e nos municípios da Região Metropolitana de Belém. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de anonimato.