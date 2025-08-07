Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação​ prende​ suspeitos de roubo majorado​ em Marituba e Santa Catarina

A Polícia Civil informou que a operação seguirá em outros bairros da capital e nos municípios da Região Metropolitana de Belém. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de anonimato.

O Liberal
fonte

Operação​ prende​ suspeitos de roubo majorado​ em Marituba e Santa Catarina. (Divulgação/ PC)

A quarta fase da operação “Área Segura”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (7) em Marituba, resultou na prisão de dois homens investigados por crimes de roubo majorado. A ação ocorreu no início da manhã e também no período da noite, reunindo equipes de diversas diretorias especializadas.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Marituba. Um dos presos foi capturado no próprio município por agentes do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), vinculado à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). O outro foi localizado em Florianópolis (SC), com apoio da Polícia Civil catarinense.

As investigações da Seccional de Marituba apontaram o segundo suspeito como envolvido em crimes cometidos nos municípios de Benevides e Marituba. “Uma delas [das pessoas] foi capturada em Marituba por policiais civis do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), vinculado à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). A outra prisão ocorreu em Florianópolis (SC), onde o investigado foi localizado com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e em decorrência das investigações conduzidas pela Seccional de Marituba, e o mandado de prisão preventiva foi expedido com base nos levantamentos que apontaram o suspeito como envolvido em crimes nos municípios de Benevides e Marituba”, destacou o gestor da PCPA, Raimundo Benassuly.

Além das prisões, a operação contou com fiscalizações da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) em mais de dez estabelecimentos comerciais, resultando no fechamento de cinco deles por funcionamento irregular. Houve ainda ações da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), que realizou abordagens para identificar possíveis violações de direitos, e atividades ostensivas em pontos críticos mapeados a partir de dados de inteligência.

“A operação acontece de forma continuada e tem como objetivo dar mais tranquilidade à população do município, mostrando a presença da polícia que une esforços para combater crimes, investigar denúncias relacionadas à prática de ilícitos penais, além de desenvolver medidas de caráter preventivo, com foco na repressão qualificada à criminalidade e na garantia da ordem pública”, explicou o delegado Temmer Khayat, delegado-geral adjunto da PCPA e coordenador da operação.

A Polícia Civil informou que a operação seguirá em outros bairros da capital e nos municípios da Região Metropolitana de Belém. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de anonimato.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

operação área segura

marituba

santa catarina

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação​ prende​ suspeitos de roubo majorado​ em Marituba e Santa Catarina

A Polícia Civil informou que a operação seguirá em outros bairros da capital e nos municípios da Região Metropolitana de Belém. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de anonimato.

07.08.25 23h06

SENTENÇA

Homem é condenado por feminicídio qualificado em Belém

O crime aconteceu em junho de 2024, dentro de uma quitinete localizada no bairro da Condor, na capital paraense

07.08.25 21h34

TRISTEZA

Mulher morre após ser atingida por caminhonete em Parauapebas

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local do acidente, mas apenas puderam constatar a morte da mulher

07.08.25 20h43

POLÍCIA

Helder Barbalho repudia ação de policiais que baleou adolescente em Ananindeua; três PMs são presos

Eles foram autuados em flagrante e ficarão presos no Batalhão Especial Penitenciário

07.08.25 18h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação​ prende​ suspeitos de roubo majorado​ em Marituba e Santa Catarina

A Polícia Civil informou que a operação seguirá em outros bairros da capital e nos municípios da Região Metropolitana de Belém. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de anonimato.

07.08.25 23h06

POLÍCIA

Motociclista morre após colisão com carro na BR-316, em Santa Izabel do Pará

Até agora, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

31.07.25 9h33

POLÍCIA

Homem é preso por furto de hidrômetros e causar falta de água em Salinópolis

Segundo a Polícia Civil, 21 equipamentos foram subtraídos e causaram prejuízos à população e à empresa de abastecimento

30.07.25 14h13

ESFAQUEADO

‘Mano’ é esfaqueado e morto após discussão por sandália em Rurópolis

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (28), nas proximidades do Terminal Rodoviário do município

30.07.25 12h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda