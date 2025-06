Operação da PC combate criminalidade em ‘pontos críticos’ do bairro da Terra Firme, em Belém

Com o intuito de reduzir a criminalidade em ‘pontos críticos’ do bairro da Terra Firme, em Belém, a Polícia Civil deflagrou a operação “Área Segura”, na noite de quinta-feira (26). A iniciativa reforça a presença policial e a promoção de segurança para a população. Seguindo a PC, a ação teve como base um mapeamento prévio, realizado em conjunto com as equipes locais, para identificar pontos com maior incidência de roubos, homicídios, tráfico de drogas ou outras práticas criminosas.

O levantamento na Terra Firme é feito com base em denúncias, investigações em andamento e ocorrências registradas. Ao todo, 12 bares foram fiscalizados com o apoio de 15 viaturas e um efetivo de 60 policiais civis que atuaram diretamente nas ruas. Durante a ação, uma pessoa foi conduzida à delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por consumo de entorpecentes. O homem assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento à Justiça, comprometendo-se a se apresentar quando convocado.

Conforme o delegado Daniel Castro, diretor da Polícia Metropolitana, a ação contou com diferentes frentes da Polícia Civil. “A Operação Área Segura foi estruturada de maneira estratégica, visando a identificação e localização de indivíduos com possíveis vínculos a organizações criminosas. As equipes se dirigiram aos pontos previamente mapeados durante as investigações, fortalecendo o enfrentamento à criminalidade e aprimorando o monitoramento dos envolvidos”, destacou.

A Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) realizou incursões e abordagens em bares, estabelecimentos comerciais e outros espaços de convivência, com o intuito de identificar e coibir possíveis situações de violação de direitos, especialmente contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Estamos empenhados em mostrar, na prática, o quanto a segurança da população é prioridade para a nossa instituição. O trabalho conjunto entre as equipes permite que possamos agir de forma rápida, estratégica e próxima da realidade das pessoas, enfrentando os desafios da criminalidade com responsabilidade e eficiência”, ressaltou o delegado-geral da PCPA, Raimundo Benassuly.

A Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) ficou responsável pelas fiscalizações voltadas à regularidade dos estabelecimentos, com ênfase na verificação de alvarás de funcionamento e demais exigências legais para o exercício de atividades comerciais, em apoio à segurança pública e ao ordenamento urbano.

De acordo com o delegado-geral adjunto, Temer Kayat, o trabalho vai além da repressão imediata. “É uma operação ampla, voltada também para a prevenção. Coletamos informações que vão subsidiar futuras investigações e ações, sempre com o objetivo de garantir mais segurança à população”, destacou.