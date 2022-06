Polícia Civil do Pará prende homem foragido há oito anos por homicídio no Mato Grosso

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (10), o autor de um homicídio ocorrido em 2013, na cidade de Peixoto de Azevedo, no norte de Mato Grosso, ele estava escondido na cidade de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Segundo a PC matogrossense, ele estava foragido há oito anos.

Policiais civis dos dois estados atuaram juntos para prender o homicida, que não teve o nome identificado. A delegacia de Novo Progresso repassou informações relevantes que auxiliaram a Polícia Civil de Peixoto de Azevedo no cumprimento da ordem judicial. Após a formalização do mandado de prisão, o autor do homicídio foi encaminhado à unidade prisional.

O caso ocorreu no dia 15 de dezembro daquele ano, no bar da Gaúcha, em Peixoto de Azevedo. O motivo seria por causa de um desentendimento banal. O autor junto com um adolescente efetuou vários disparos de arma de fogo contra duas vítimas, no bar da cidade, sendo que somente uma delas sobreviveu.