Polícia prende foragido do Maranhão em Parauapebas 

O suspeito foi preso com drogas e material usado para comércio ilegal de entorpecentes, pela equipe do 23º Batalhão de Polícia Militar, em Parauapebas, no sudeste paraense. A prisão aconteceu durante a realização de rondas no bairro Alto Bonito. Com informações do site Zé Dudu.

De acordo com a PM, o suspeito tem dois mandados de prisão em aberto no estado do Maranhão (MA). A polícia chegou até ele por denúncia de moradores da área. A prisão dele em Parauapebas, foi na última terça-feira (31). Com informações do site Zé Dudu.

Conforme a denúncia, dois homens estavam vendendo drogas no a região. Com ele, a PM informou que apreendeu 151 gramas de maconha, uma balança de precisão e saquinhos plásticos usados para armazenar a droga.

Na hora de identificar os dois homens, a PM descobriu que um deles tinha dois mandados judiciais abertos no Maranhão. Os homens também confessaram a localização de uma motocicleta roubada, ainda, em dezembro de 2021. O veículo foi encontrado em uma região de mata, a 400 metros da estrada, sem os pneus.

A maconha e os demais objetos apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas.