Polícia Civil do Pará destrói 9 mil pés de maconha na zona rural de Terra Alta

A Polícia Civil do Pará iniciou, na terça-feira (30), a Operação "Inimigo Oculto" para combater o plantio e a produção de maconha na comunidade do Umirizal, na zona rural do município de Terra Alta, na região de integração do Guamá.

Cerca de 9 mil pés da droga foram localizados em plantações cercadas por mata densa e protegidos por armadilhas, que foram destruídas pela polícia. "Estamos atentos às ações criminosas em todo território paraense. Essa operação faz parte de nosso planejamento estratégico e operacional no combate ao tráfico de drogas", disse o delegado geral Walter Resende.

Vinte e oito policiais civis e cinco agentes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) ofereceram suporte à operação. Uma arma de fogo caseira calibre 28 e uma munição intacta também foram apreendidas. "Outras diligências serão feitas pela regional para apurar os cultivadores das drogas e todo o envolvimento com a produção dos entorpecentes", afirmou o delegado Thiago Dias, diretor da Superintendência da Regional do Guamá, sobre a continuidade das ações.

Uma amostra da vegetação também foi apreendida e encaminhada para análise na sede da Polícia Científica, em Belém.