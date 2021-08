Homem que transportava maconha é preso em Terra Alta

Durante uma abordagem, policiais militares do 5° Batalhão prenderam, no município de Terra Alta, na região nordeste do Estado, um homem acusado de tráfico de drogas. Eles o encontraram dentro de um ônibus transportando maconha. A prisão ocorreu na quinta-feira (12). Denúncias anônimas indicaram que um suspeito de tráfico estaria dentro de um ônibus que faz transporte coletivo entre a vila de Cristolândia e o município de Castanhal. Os agentes localizar o veículo na altura da Agrovila de Vista Alegre. A maconha estava dentro de uma bolsa.

Ao consultar o sistema da Polinter, os policiais militares constataram que o suspeito consta como foragido do sistema penitenciário desde janeiro de 2021. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Terra Alta, para a realização dos procedimentos legais. E, agora, retornará para o sistema penitenciário.