Cerca de 14 mil pés de maconha são apreendidos em Terra Alta

Cerca de 14 mil pés de maconha foram apreendidos nesta terça (13) e quarta-feira (14), em duas áreas de zona rural do município de Terra Alta, nordeste paraense. A polícia informou que houve troca de tiros com suspeitos em um dos locais, mas eles conseguiram fugir. Ninguém foi preso.

A primeira apreensão aconteceu na manhã desta terça-feira (13), na comunidade de Novo Progresso, zona rural de Terra Alta. Os militares foram informados, por meio de denúncias anônimas, sobre a localização de um plantio de maconha em uma área de mata fechada na área da comunidade.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Houve troca de tiros e os suspeitos que estavam no local conseguiram fugir.

Após verificação na área foi constatado que havia, aproximadamente, mil pés de maconha no local. A plantação foi derrubada e incinerada, junto com um acampamento que havia sido montado no local pelos suspeitos.

Já nesta quarta-feira (14), a polícia apreendeu mais três plantações com aproximadamente 13 mil pés de maconha, desta vez na comunidade do Areal, também na zona rural de Terra Alta.

As plantações foram incineradas e parte da droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município como amostragem da ocorrência. Novamente, o responsável pelas plantações não foi localizado.