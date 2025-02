Polícia Civil do Pará cumpre mandado de prisão em SC por roubo ocorrido em Belém

Um homem foi preso, suspeito de crime de roubo mediante uso de arma branca e extorsão foi preso, na última segunda (3) pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), em Joinville, Santa Catarina, com o apoio da Polícia Militar local. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Com as investigações, o suspeito foi localizado em Santa Catarina e, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, a PCPA efetuou a prisão. O investigado, que já responde por outros crimes patrimoniais violentos, está à disposição da Justiça do Pará.

“Essa prisão é resultado de um trabalho minucioso de investigação. Nosso objetivo é não só garantir a justiça para aqueles que foram vítimas desse crime, mas também demonstrar que os criminosos não encontrarão refúgio em outros estados. Continuamos empenhados em identificar e prender os demais envolvidos,” afirmou o delegado Juliano Corrêa.

VEJA MAIS

O crime aconteceu em 4 de julho de 2024, no bairro Cabanagem, em Belém. Na ocasião, um motorista de aplicativo foi surpreendido ao chegar no local indicado para o início da corrida. Quatro criminosos armados com facas anunciaram o assalto, subtraindo o veículo, além de um telefone celular e uma quantia em dinheiro. Durante a ação, a vítima foi mantida sob grave ameaça e restrição de liberdade, enquanto os assaltantes fugiam com o carro roubado.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.