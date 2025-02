Homem é baleado e preso ao tentar assaltar investigador da Polícia Civil, em Cametá

Eduardo Lemos da Paixão foi preso ao tentar assaltar um investigador da Polícia Civil na noite do último sábado (1º/2), no bairro Matinha, em Cametá, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, o agente, que não terá o nome divulgado por questões de segurança, chegava em casa quando, ao estacionar o carro dele, foi surpreendido pelo suspeito com um simulacro de arma de fogo, tentando roubar os seus pertences.

Ao perceber o que estava acontecendo, o investigador reagiu e baleou Eduardo na perna. O policial civil então acionou o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro ao suspeito e o encaminhou para atendimento médico.

Em seguida, a PC foi comunicada sobre o ocorrido e se deslocou até o local. Com isso, foi dada voz de prisão em flagrante a Eduardo, que tinha passagens pela polícia. Ele segue à disposição do Poder Judiciário.

Conforme o Código Penal brasileiro, o roubo, que se trata de um patrimonial, acontece quando uma pessoa subtrai “coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”. A pena pode ser de quatro a dez anos, e multa. Quando a conduta se trata de uma tentativa de roubo, a penalidade é diminuída.