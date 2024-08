Dupla suspeita de tentar assaltar joalheria morre em intervenção policial em Terra Santa

Dois homens suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto a uma joalheria morreram durante intervenção policial no município de Terra Santa, oeste do Pará. A ação ocorreu na manhã de quinta-feira (29/08), quando, conforme as informações iniciais, o proprietário do estabelecimento desconfiou da movimentação de dois homens no local e acionou a Polícia Militar.

Os relatos iniciais são que o dono da joalheria observou pelas câmeras a aproximação dos dois suspeitos e percebeu que havia algo errado. Ele chamou a PM, que fez a abordagem aos homens. Na ação, os dois suspeitos informaram um local onde havia outros dois indivíduos que também estariam envolvidos na suposta tentativa de roubo. Ao chegar no endereço, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo.

Um dos suspeitos, que estava armado, fez os disparos que iniciaram a troca de tiros. Na ocorrência, os dois suspeitos foram atingidos e morreram no local. A Polícia Científica foi acionada e fez a perícia nos dois corpos. Conforme a PM, um dos suspeitos teria o nome de Enguer Almeida Pinheiro, conhecido como "Enguinho", que teria várias passagens pela Justiça por crimes como homicídio, roubo e tráfico de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.