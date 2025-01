Homem é preso em Belém por roubo majorado e restrição de liberdade da vítima

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta terça-feira (28), um homem suspeito de envolvimento em um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. A prisão ocorreu em Belém e foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), em cumprimento a um mandado expedido pelo Juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da capital.

O crime em questão aconteceu no dia 1º de novembro de 2024, na rua Curuçá, bairro do Telégrafo. Segundo as investigações, a vítima trafegava em seu veículo quando foi abordada por dois indivíduos armados. A dupla entrou no carro e o conduziu, mantendo a vítima sob o poder dos criminosos por aproximadamente uma hora. Durante esse período, a pessoa sequestrada foi leva​da por diversas ruas da cidade e sofreu agressões com vários socos.

Após a violência, os criminosos abandonaram a vítima em via pública e fugiram com o automóvel. A partir das diligências, a polícia conseguiu identificar um dos envolvidos no crime e cumpriu o mandado de prisão preventiva contra ele. O outro bandido segue foragido.

De acordo com a polícia, o homem já estava preso por envolvimento em crimes semelhantes, cometidos um dia após o roubo majorado de 1º de novembro. Durante a investigação, os policiais também identificaram e recuperaram o veículo da vítima. A Polícia Civil segue investigando para elucidar o caso.