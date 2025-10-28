polícia apura se homem linchado teve envolvimento na morte de menino encontrado em mala em belém

O delegado Egídio Queiroz, da Divisão de Homicídios, informou nesta terça-feira (28) que ainda não há confirmação sobre a participação do homem linchado por populares na noite de segunda-feira (27) no crime que vitimou o menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos. A criança foi encontrada morta dentro de uma mala, em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém.

Segundo o delegado, somente as investigações em andamento e os resultados das perícias poderão confirmar se o homem realmente teve envolvimento com o assassinato. E a Polícia Civil deve ouvir, nesta quarta-feira (29), os familiares do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos.

De acordo com o delegado Edígio Queiroz, responsável pela investigação, os depoimentos dos familiares são fundamentais para reconstituir os últimos momentos em que a criança foi vista com vida e para entender melhor o contexto do desaparecimento, ocorrido na noite de domingo (26).