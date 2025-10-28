Família de menino encontrado morto dentro de mala deve ser ouvida pela Polícia nesta quarta (29)

A Polícia Civil deve ouvir, nesta quarta-feira (29), os familiares do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, encontrado morto dentro de uma mala em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios, que busca esclarecer as circunstâncias do crime.

De acordo com o delegado Egídio Queiroz, responsável pela investigação, os depoimentos dos familiares são fundamentais para reconstituir os últimos momentos em que a criança foi vista com vida e para entender melhor o contexto do desaparecimento, ocorrido na noite de domingo (26).