Homem que foi acusado por homicídio durante 28 anos é absolvido após vítima aparecer viva; entenda

O réu Ricardo dos Santos, envolvido em um processo de homicídio, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas após a suposta vítima do caso, Marcelo da Silva, ter aparecido viva 28 anos depois. A decisão judicial foi proferida recentemente na 8ª Vara Criminal da Capital em Maceió, no estado de Alagoas (AL).

Como teria acontecido o suposto homicídio?

No processo judicial consta que Ricardo havia assassinado Marcelo por ciúmes na saída de uma casa noturna que ficava localizada no bairro Tabuleiro, na capital alagoana, em 1997. Na ocasião, foi pressuposto que o acusado teria desferido um golpe de faca peixeira e vários instrumentos contundentes contra a vítima.

Após o ocorrido, o laudo cadavérico foi produzido com base nos testemunhos de familiares que reconheceram alguns traços de Marcelo em outra pessoa falecida. Na época, o outro cadáver pertencia, na verdade, a um morador em situação de rua, não identificado, mas Ricardo foi preso mesmo assim em agosto deste ano.

VEJA MAIS

Absolvição de Ricardo

O réu Ricardo dos Santos ficou 59 dias sob custódia do estado e, depois desse período, foi liberado de forma provisória porque ainda não haviam informações suficientes para a permanência na prisão. Alguns meses depois da soltura, o suposto assassino conseguiu a absolvição da justiça após constatarem que a vítima estava viva em atividade regular, trabalhando e com histórico recente de votação perante a Justiça Eleitoral.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)