Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Pai que quase matou filho no RS é absolvido pela Justiça após vítima fazer pedido de clemência

O caso aconteceu em julho 2017

Estadão Conteúdo
fonte

A regra geral estabelece que salários e aposentadorias são impenhoráveis, mas é possível reter até 30% desses valores para que o devedor arque com suas obrigações, desde que tal medida não comprometa a subsistência familiar (Foto / Freepik)

A Justiça do Rio Grande do Sul absolveu, por meio do Tribunal do Júri, um homem de 58 anos acusado de homicídio qualificado por tentar matar o próprio filho. A absolvição, que aconteceu na última quinta-feira, 16, veio após a própria vítima fazer um pedido de clemência, que foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado.

O caso aconteceu em julho 2017. O homem atingiu o próprio filho com golpes de facão durante um desentendimento. A vítima recebeu atendimento médico e conseguiu sobreviver. O pai foi preso e ficou detido por sete meses, entre agosto de 2017 e março de 2018.

Conforme a Defensoria, o homem sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante o curso do processo e perdeu os movimentos do corpo. Hoje, ele usa uma cadeira de rodas e é cuidado pela mãe, de cerca de 80 anos de idade, conforme relato da defensora Tatiana Boeira.

Por esse motivo, a vítima - neto da idosa - apresentou um pedido de clemência antes do julgamento e manifestou o desejo de que o pai não fosse condenado.

"O pedido da defesa foi para que os jurados julgassem pelo 'direito de perdoar' e partiu de um contexto onde a vítima não queria ampliar o sofrimento da avó, mãe do réu", informou a Defensoria Pública, em nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PAI

FILHO

HOMICÍDIO

TENTATIVA

CLEMÊNCIA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda