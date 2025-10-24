Pai que quase matou filho no RS é absolvido pela Justiça após vítima fazer pedido de clemência

A Justiça do Rio Grande do Sul absolveu, por meio do Tribunal do Júri, um homem de 58 anos acusado de homicídio qualificado por tentar matar o próprio filho. A absolvição, que aconteceu na última quinta-feira, 16, veio após a própria vítima fazer um pedido de clemência, que foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado.

O caso aconteceu em julho 2017. O homem atingiu o próprio filho com golpes de facão durante um desentendimento. A vítima recebeu atendimento médico e conseguiu sobreviver. O pai foi preso e ficou detido por sete meses, entre agosto de 2017 e março de 2018.

Conforme a Defensoria, o homem sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante o curso do processo e perdeu os movimentos do corpo. Hoje, ele usa uma cadeira de rodas e é cuidado pela mãe, de cerca de 80 anos de idade, conforme relato da defensora Tatiana Boeira.

Por esse motivo, a vítima - neto da idosa - apresentou um pedido de clemência antes do julgamento e manifestou o desejo de que o pai não fosse condenado.

"O pedido da defesa foi para que os jurados julgassem pelo 'direito de perdoar' e partiu de um contexto onde a vítima não queria ampliar o sofrimento da avó, mãe do réu", informou a Defensoria Pública, em nota.