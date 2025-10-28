Caso Paulo Guilherme: Luva de boxe encontrada junto ao corpo será periciada para encontrar suspeitos
O delegado Egídio Queiroz, da Divisão de Homicídios, informou nesta terça-feira (28) que a luva foi recolhida no momento da perícia e será analisada pela Polícia Científica
A Polícia Civil do Pará ainda não sabe o que significa a presença de uma luva de boxe encontrada dentro da mala onde estava o corpo do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, no bairro da Marambaia, em Belém. O objeto está sob análise da Polícia Científica, que vai realizar exames de DNA para tentar identificar vestígios que ajudem a esclarecer o crime.
O delegado Egídio Queiroz, da Divisão de Homicídios, informou nesta terça-feira (28) que a luva foi recolhida no momento da perícia e será analisada junto com outros materiais encontrados.
“A luva foi coletada pela Polícia Científica e será feita a perícia nela para verificar vestígios de DNA e verificar se a gente encontra o DNA de algum suspeito. Por agora, a gente não tem uma linha investigativa para dizer qual o motivo da luva estar na mala”, disse o delegado.
