Polícia apreende mais de 10 quilos de drogas em embarcação em Breves, no Marajó

Agentes de segurança pública na Base Fluvial de Antônio Lemos em Breves, no Marajó, apreenderam mais de 10kg de entorpecentes do tipo skunk (conhecida como super maconha). A droga foi encontrada em uma embarcação que fazia o trajeto Manaus/Belém, na manhã deste sábado (18). Eles prenderam, em flagrante, uma mulher suspeita de conduzir a droga.

Os agentes realizavam o patrulhamento rotineiro nos furos do rio do município de Breves, onde a Base Fluvial da Segurança Pública está instalada. Eles abordaram a embarcação que realizava o trajeto de Manaus para a capital paraense. Durante a fiscalização do barco, foram identificados, dentro de um dos camarotes, nove tabletes de drogas do tipo skunk, somando aproximadamente 10,2 quilos.

Uma mulher que transportava os pacotes foi presa em flagrante e encaminhada à Base Fluvial, onde foram feitos os procedimentos cabíveis. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará em exercício, Luciano de Oliveira, a região de Breves é uma das rotas fluviais do Estado utilizadas por criminosos para o transporte de entorpecentes.

“A presença diária dos nossos agentes na Base de Antônio Lemos tem sido de extrema importância para inibir e coibir os crimes que são cometidos pelas rotas fluviais do estado, a exemplo do tráfico de drogas, muito comum naquela região devido à geografia do nosso estado para esse tipo de delito. A produtividade dos nossos agentes está sendo muito positiva, visto que, nesse final de semana, é a segunda prisão realizada naquela localidade”, afirmou.

Na sexta-feira (17), agentes da Base Fluvial integrada de Antônio Lemos prenderam dois homens suspeitos de cometer crimes de ameaça, porte ilegal de armas e crime ambiental na região. Ambos foram presos e levados posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil do município de Breves.