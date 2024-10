Polícia apreende carga com mais de 400 kg de cocaína; uma pessoa foi presa

O Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás e a Polícia Federal apreenderam uma carga com mais de 400 kg de cocaína nesta sexta-feira (18). A ação ocorreu na zona rural de Montividiu (GO) e envolveu equipes das forças federais dos estados de São Paulo e Mato Grosso.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades, a droga estava escondida em um caminhão, que saiu de Mato Grosso com destino ao estado de Goiás. O motorista, que está preso, vai responder por tráfico interestadual de drogas, podendo receber pena de 5 a 15 anos de prisão.

Até o momento, a única pessoa detida é o condutor do veículo. O homem não reagiu à abordagem e não tinha passagem pela polícia. De acordo com as autoridades, o valor da carga encontrada é milionária e o caso segue sob investigação.