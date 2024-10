Suspeito de tráfico é preso com 100 invólucros de cocaína no bairro da Condor em Belém

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso e 100 invólucros com substância semelhante a cocaína foram apreendidos no bairro da Condor, em Belém. O flagrante ocorreu na manhã de sexta-feira (4/10), durante patrulhamento da Polícia Militar pela rua dos Apinagés.

A ação dos militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) foi realizada quando a equipe avistou uma aglomeração de pessoas na via e se aproximaram para verificar do que se tratava. De acordo com a PM, o objetivo dos militares é coibir a ocorrência de crimes na área. O suspeito teria apresentado um comportamento nervoso ao ver os policiais e tentou fugir em direção a uma casa abandonada. No entanto, foi alcançado e abordado pelos agentes.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram com o suspeito um saco plástico. Dentro estavam os 100 invólucros de substância semelhante à cocaína. Diante do flagrante, o homem e os materiais apreendidos foram conduzidos até a delegacia local para os procedimentos cabíveis referentes ao crime de tráfico de drogas.

A PM ainda ressaltou que intensifica diuturnamente operações por todo o Estado, com a finalidade de combater crimes violentos e o tráfico de drogas. As ações preventivas e repressivas buscam reafirmar o compromisso da Instituição em manter a ordem pública e a paz social.