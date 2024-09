Dois suspeitos de tráfico de drogas são presos na tarde desta sexta (27) no Jurunas, em Belém

Na tarde desta sexta-feira, 27, dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante pela polícia no bairro do Jurunas, em Belém. A ação de compra e venda de entorpecentes na travessa Honório José dos Santos com a Rua Nova II foi denunciada anonimamente por moradores. Quase 200 invólucros de substância análoga à cocaína foram apreendidos.

Conforme informações do sargento Giovane, do 20º Batalhão da Polícia Militar do Pará (PMPA), o fato aconteceu por volta das 14h, depois que a guarnição recebeu a denúncia de que estava em curso uma movimentação suspeita de comercialização de drogas no bairro.

A guarnição foi deslocada para o endereço da denúncia de identificou os suspeitos com base nas descrições repassadas à polícia:

"Nós conseguimos fazer a abordagem dos nacionais, de acordo com a denúncia, com as mesmas características, que estavam de posse de quase duzentos invólucros análogos à cocaína, uma balança de precisão e certa quantidade de dinheiro", detalha o sargento.

De acordo com os militares, a área já é conhecida por esse tipo de problema: " Ali é uma área de bastante tráfico. Infelizmente [essas práticas] são rotineiras. A gente faz diariamente essas operações e, na maioria das vezes, dá nisso. O tráfico está intenso. Infelizmente, tem muita droga na rua, mas a gente está aí para tentar reprimir", comenta o cabo Leandro, do mesmo batalhão.

Ele também conta que duas pessoas foram presas nesta abordagem, sendo uma delas, o portador dos quase 200 invólucros de cocaína, conhecido pelo prenome Patrick, já preso antes pela polícia: "esse rapaz que foi preso outras vezes, porém, com uma quantidade ínfima de drogas. Dessa vez a denúncia foi precisa e ele foi preso com uma grande quantidade de drogas", detalha o cabo Leandro.

O outro suspeito preso nesta ação seria o comprador da droga, que ainda não teve a identidade confirmada, mas que confessou que tinha a intenção de combrar o entorpecente de Patrick.

O cabo Leandro enfatiza, ainda, que a sociedade é uma importante aliada no combate ao tráfico de drogas: "O tráfico de drogas costuma acontecer em ruas bem estreitas e, quando eles visualizam de longe a presença da polícia, eles já saem disparados. A gente percebe que a população não está gostando dessa situação, então ela entra com a parte de denunciar e as informações sempre são mantidas sob sigilo", encoraja.

Com informações de Cira Pinheiro, do Comando +Liberal.